Kandidatin erntet Kritik : „Wer wird Millionär“: Stewardess plaudert gemeines Spiel mit Gästen aus

Wer am Montagabend "Wer wird Millionär?" geschaut hat, wird beim nächsten Flug genauer auf die Begrüßung der Flugbegleiter achten. Eine Kandidatin verriet Günther Jauch, was ein "Herzlich Willkommen" wirklich bedeutet.

Köln | Stewardess Natalie Reis aus Frankfurt hat in der Sendung ein Detail aus ihrem Berufsalltag preisgegeben: „Ich bin ja in meinem Leben schon viel geflogen, aber das ‚Herzlich-Willkommen-Spiel‘ kannte ich noch nicht”, kommentierte Moderator Günther Jauch. "Wir schauen uns unsere Gäste schon sehr genau an" Beim "Herzlich-Willkommen-Spiel" wählten si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.