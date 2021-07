TV-Tipp : „Wenn die Stille einkehrt“ - Arte-Serie über Terroranschlag

Zwei Maskierte betreten ein Restaurant in Kopenhagen, ziehen ihre Waffen und schießen. 19 Menschen sterben. Eine zehnteilige Serie auf Arte zeigt die Wege von Opfern, Überlebenden und Angehörigen. Wie sah ihr Leben aus? Wie gehen sie mit der Katastrophe um?

Kopenhagen | Neun Tage vor einem Attentat in Kopenhagen. Die Menschen gehen ihrem Alltag nach. Nicht ahnend, dass in ihrem Leben bald nichts mehr so sein wird wie es gerade noch ist. Arte zeigt am Donnerstag ab 22.00 Uhr die ersten fünf Teile der packenden dänischen Serie „Wenn die Stille einkehrt“. Das Regie-Trio Milad Alami, Jeannette Nordahl und Iram Haq ver...

