Sendergruppe : Welche Pläne RTL für die Streamingplattform hat

RTL baut seinen Streaming-Bereich im nächsten Jahr um: Er wird zu einer Art Super-Plattform. Werden andere dem Beispiel folgen?

Köln | RTL geht in Deutschland im nächsten Jahr einen Schritt, der in der Streaming-Branche aufmerksam beobachtet werden wird: Die TV-Sendergruppe baut ihre Video-Streamingplattform zu einem crossmedialen Bereich aus. Solche Super-Plattformen, die unterschiedliche Gattungen bündeln, sind ein Thema bei der Frage, wer sich im Wettbewerb in dem boomenden Ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.