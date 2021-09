Jubiläum : Warum bei ZDFinfo der späte Abend so wichtig ist

Bei Spartensendern ist vieles anders als bei Fernsehsendern mit Vollprogramm. ZDFinfo blickt auf zehn Jahre Bestehen zurück. Was bei diesem Sender anders läuft.

Mainz | Für TV-Sender in Deutschland gilt 20.15 Uhr als wichtigster Sendeplatz am Abend - beim Spartensender ZDFinfo ist das anders. „22.30 Uhr ist unser bester Platz, das ist unser Hauptsendeplatz für 14- bis 49-Jährige“, sagte Senderchef Robert Bachem der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des zehnjährigen Bestehens des öffentlich-rechtlichen Senders an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.