Konkurrenz für Netflix und Co : Wann der Streaming-Dienst HBO Max nach Deutschland kommt

Netflix könnte Konkurrenz bekommen. Am 26. Oktober bietet HBO Max erstmalig sein Programm in einigen Ländern Europas an. Wann der Streamingdienst auch für Kunden in Deutschland verfügbar ist.

Hamburg | HBO Max startete im Jahr 2020 in den USA und expandierte anschließend nach Lateinamerika und in die Karibik. Nun soll die Streamingplattform auch nach Europa kommen: Ab dem 26. Oktober ist der Dienst für Kunden in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Spanien und in Andorra verfügbar. Für das Jahr 2022 ist der Anschluss in weiteren europäischen Staa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.