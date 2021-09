Konsens-Pop : „Voyage“: Warum Abbas Comeback so elektrisiert

Als wären sie nie weg gewesen: Die ersten neuen Songs von Abba klingen so, wie Fans es wohl erhofft haben. Mehr Nostalgie war selten. Das Comeback der Schweden ist für viele eine Sensation.

Stockholm/London/Berlin | Schon nach wenigen Stunden haben Millionen Menschen die beiden neuen Abba-Songs bei Youtube angeklickt. Es ist eine Sensation im Musikkosmos. Die legendäre schwedische Pop-Band veröffentlicht zwei neue Lieder, kündigt ein neues Album an und in London außerdem eine rund anderthalbstündige Show mit 22 Songs, in der ab Mai 2022 digitale Abbilder/Avata...

