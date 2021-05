In Flammen aufgegangen : Vagina-Kerze explodiert: Käufer verklagt Gwyneth Paltrows Firma

Schauspielerin Gwyneth Paltrow verkauft Duftkerzen mit dem Geruch ihrer Vagina. Eine soll nun offenbar explodiert sein. Ein Texaner reicht Klage ein.

Hamburg | Im Katalog von Gwyneth Paltrows Unternehmen Goop stehen einige skurrile Gegenstände: Neben Lampen aus Brotteig und einem Spray, das energetische Vampire vertreibt, bietet die Wellness-Firma auch eine Duftkerze an. "This Smells Like My Vagina" heißt sie und kostet 77 Euro, ein Schnäppchen der intimen Beleuchtung also. Denn der Fan-Artikel verströmt, be...

