Royals : Ungewöhnlich lange: Fürstin Charlène seit Monaten in Afrika

Afrika ist ihre Leidenschaft, Monaco ihr Zuhause: Fürstin Charlène engagiert sich auf Europas Nachbarkontinent für den Tierschutz. Doch dann verzögert sich ihre Rückkehr aus Südafrika. Was steckt dahinter?

Pretoria | Blonde Bubikopf-Frisur, Khaki-Kleidung, Nashörner und gelegentlich auch mal Mieliepap: Die nach einer Hals-Nasen-Ohren-Entzündung in Südafrika festsitzende Fürstin Charlène von Monaco macht nicht nur am Kap Schlagzeilen. „Das ist mein längster Südafrika-Aufenthalt seit ich 2007 nach Monaco übersiedelte“, sagte die 43-Jährige in einem ihrer seltenen...

