Rock-Show : „Udopium Live 2022“ - Lindenberg gibt drei Zusatzkonzerte

Tausende Fans haben sich schon Karten für die 2022 geplanten Udo-Lindenberg-Shows gesichert. Aufgrund der großen Nachfrage will der Veranstalter nun noch mehr Konzerte anbieten.

Schwerin | Wegen der großen Nachfrage will der Hamburger Rockmusiker Udo Lindenberg (75) bei seiner Tour im kommenden Jahr drei zusätzliche Konzerte anbieten. Die Shows seien in Köln (10. Juni), Hamburg (28. Juni) und Berlin (2. Juli) geplant, teilte der Konzertveranstalter am Freitag mit. Lindenberg werde bei „Udopium Live 2022“ nun insgesamt 16 Konzerte von...

