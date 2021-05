Oscarpreisträgerin 1988 : US-Schauspielerin Olympia Dukakis im Alter von 89 Jahren gestorben

Die US-Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin Olympia Dukakis ("Mondsüchtig")ist tot.

Los Angeles | Die US-Bühnen- und Filmschauspielerin Olympia Dukakis ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies teilte ihr Bruder Apollo am Samstag im Onlinedienst Facebook mit. Demnach starb sie nach monatelanger Krankheit in New York City. Sie hinterlässt eine Tochter und zwei Söhne, die sie mit ihrem 2018 gestorbenen Mann, dem Schauspieler Louis Zorich, hatte. ...

