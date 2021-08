Ex-Kinderstar : US-Schauspielerin Jane Withers mit 95 Jahren gestorben

An der Seite von Shirley Temple gelang ihr in den 30er Jahren der Durchbruch. Jetzt ist Jane Withers im Alter von 95 Jahren gestorben.

Los Angeles | Die US-Schauspielerin Jane Withers, die in den 1930er Jahren als Kinderstar berühmt wurde, ist tot. Withers sei bereits am Samstag im Alter von 95 Jahren in Kalifornien gestorben, berichteten zahlreiche US-Medien unter Berufung auf die Tochter der Schauspielerin, Kendall Errair. „Meine Mutter war so eine besondere Frau. Sie hat jeden Raum mit ihrem...

