Omar aus „The Wire“ : US-Schauspieler Michael K. Williams gestorben

Als Untergrund-Persönlichkeit Omar Little in der US-Serie „The Wire“ wurde Michael K. Williams berühmt. Jetzt ist der 54-Jährige tot, wie die New Yorker Polizei mitteilt. Details gibt es bisher nicht.

New York | US-Schauspieler Michael K. Williams, der für seine Rolle als Omar in der Serie „The Wire“ bekannt wurde, ist gestorben. Die Polizei fand den 54-Jährigen am Montag tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Williams brillierte i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.