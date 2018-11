Sauerland : Toter Teenager im Wald: 14-Jähriger Mitschüler gesteht Mord

Zwischen den beiden Jungen soll es einen Streit gegeben haben.

01. November 2018, 19:24 Uhr

Wenden | Nach dem Tod eines 16-Jährigen im Sauerland ist ein 14-jähriger Mitschüler des Opfers unter Tatverdacht. Das teilten die Ermittler am Donnerstag in Olpe mit. Zwischen den beiden Jugendlichen soll es am Dienstag zu einem handgreiflichen Streit gekommen sein. Am Mittwoch war die Leiche des 16-Jährigen in einem Wald in Wenden gefunden worden.

