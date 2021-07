Abschied von TV-Entertainer : Tod von Alfred Biolek: So trauern Weggefährten und Promis

"Bio" hat das deutsche Fernsehen in vielerlei Hinsicht verändert: Er erfand neue Formate, entdeckte Stars – und wurde selbst zu einer Kultfigur. Nun ist er tot – eine ganze Branche trauert.

Köln | Trauer um einen Großen: Alfred Biolek ist tot. Er starb am Freitag, wie sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der frühere Fernsehmoderator und Talkmaster sei in seiner Kölner Wohnung friedlich eingeschlafen. Biolek ("Bio's Bahnhof", "alfredissimo") gilt als einer der Pioniere der Talk- und Kochshows in Deutschland. ...

