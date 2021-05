Ex-TV-Moderator : „Sea-Eye 4“ statt Rettungswagen: Tobi Schlegl im Mittelmeer unterwegs

Tobi Schlegl ist für harte Brüche in seinem Leben bekannt. Nun hat er seinen Alltag ein zweites Mal radikal geändert.

Hamburg | Der Hamburger Moderator und Notfallsanitäter Tobias Schlegl (43) hat erneut seinen Job gewechselt - und hilft nun an Bord der "Sea-Eye 4" vor der Küste Libyens als Sanitäter. "Ich bin dann mal weg. Und zwar richtig. Tausche RTW gegen Schiff. Bin gerade in Burriana, Spanien, an Bord der #SEAEYE4, auf der ich als Paramedic/Notfallsanitäter bei der Seeno...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.