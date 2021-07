Letzte Klappe : Til Schweiger beendet „Kurt“-Dreharbeiten

34 Drehtage, der letzte auf dem Land in Schleswig-Holstein: Die Verfilmung eines Buch-Bestsellers von Sarah Kuttner ist abgeschlossen. Der Kinostart ist für 2022 geplant.

Schwedeneck | Der Regisseur und Schauspieler Til Schweiger hat die Dreharbeiten zur Verfilmung des Bestsellers „Kurt“ von Sarah Kuttner abgeschlossen. Die letzte Klappe für den Film sei am Donnerstag im schleswig-holsteinischen Schwedeneck (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gefallen, sagte eine Sprecherin der Filmagentur Via Berlin am Freitag. „Kurt“ war den Angaben ...

