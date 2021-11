Showmaster : Thomas Gottschalk nimmt sich selbst nicht so ernst

Der angegraute Entertainment-Gaul Thomas Gottschalk will es noch einmal wissen. Am Samstagabend moderiert er eine Sonderausgabe von „Wetten dass..?“ im ZDF.

Nürnberg | Entertainer Thomas Gottschalk (71) geht gelassen mit Kritik um. „Viele meiner Kritiker habe ich bereits überlebt. Ich nehme weder mich ernst, noch das, was über mich geschrieben wird“, sagte er dem Magazin „SuperIllu“. Am Samstag moderiert Gottschalk in Nürnberg eine Sonderausgabe der ZDF-Show „Wetten dass..?“. Unter den Gästen ist Schlagerstar Hel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.