Auszeichnung : The Weeknd ist Favorit bei den „American Music Awards“

Die US-Sängerin Olivia Rodrigo und der Kanadier The Weeknd haben gute Chancen, bei den diesjährigen „American Music Awards“ Trophäen abzuräumen.

Los Angeles | US-Nachwuchsstar Olivia Rodrigo (18, „Drivers License“) und der kanadische Musiker The Weeknd (31, „Blinding Lights“) gehen als Favoriten in das Rennen um die American Music Awards. Rodrigo, die erstmals bei diesen Preisen dabei ist, holte auf Anhieb sieben Nominierungen, darunter in der Top-Sparte Künstler des Jahres und Neuer Künstler. The Weeknd...

