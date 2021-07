TV-Tipp : „The Mule“: Clint Eastwood als Drogenkurier

Inzwischen ist Clint Eastwood 91, vor drei Jahren stand er noch in „The Mule“ in der Hauptrolle eines Drogenkuriers vor der Kamera und als Regisseur auch dahinter. Das Erste zeigt den Film am Montag.

Los Angeles | Earl Stone ist 90 und steht nach der Pleite seiner Gärtnerei vor dem Nichts. Er braucht einen neuen Job und stellt keine Fragen, als er mit seinem Truck eine verdächtige Fracht für mexikanische Auftraggeber transportieren soll. Kartell-Chef Laton findet Gefallen an dem neuen Drogenkurier, der als weißer Rentner in so gar kein Fahndungsraster passt....

