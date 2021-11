Neueinspielung : Taylor Swift ist stolz auf neues „Red“-Album

Die US-Sängerin stürmte mit „Red“ weltweit die Charts. Fans dürfen sich auf neue Versionen der Songs sowie neue Songs freuen.

Berlin | US-Popstar Taylor Swift spricht mit Stolz über ihr neu aufgelegtes Album „Red (Taylor’s Version)“. Das am Freitag erschienene Werk enthält bekannte Songs wie „We Are Never Ever Getting Back Together“, „I Knew You Were Trouble“, „22“ und „The Last Time“, aber auch neun zuvor unveröffentlichte Lieder - „aus dem Tresor“, wie Swift sagt. Insgesamt enth...

