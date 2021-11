Krimireihe : „Tatort“ mit Furtwängler und Lindenberg kommt Weihnachten

Seit Jahren treten am zweiten Feiertag an Weihnachten im Ersten und Zweiten „Tatort“ und „Traumschiff“ gegeneinander an: 2021 setzt die ARD auf Udo Lindenberg als Quotenbringer neben Maria Furtwängler.

Hamburg | Beim traditionellen Quotenduell ZDF-„Traumschiff“ gegen ARD-„Tatort“ am zweiten Weihnachtsfeiertag bekommt es Kapitän-Darsteller Florian Silbereisen (40) in diesem Jahr mit dem Musikstar Udo Lindenberg (75) zu tun. Das geht aus der nun veröffentlichten Programmplanung des Ersten für den 26. Dezember hervor. Regie bei dem NDR-Krimi mit dem Titel „Al...

