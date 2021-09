Ruhestand mit 65 Jahren : Tagesschau-Urgestein Boetzkes hört auf – wer ihn beerben wird

26 Jahre lang moderierte Claus-Erich Boetzkes die Tagesschau in der ARD. Er führte besonnen und professionell am 11. September 2011 nach den Anschlägen in den USA durch die 20-Uhr-Tagesschau.

Hamburg | Erneut verliert die ARD einen bekannten Nachrichtensprecher. Claus-Erich Boetzkes geht mit 65 Jahren am Ende des Jahres in den Ruhestand. Seine Nachfolger stehen bereits fest. Boetzkes war seit Beginn der 1990er-Jahre bei der ARD und moderierte zunächst ARD-aktuell und unter anderem 1995 die erste Ausgabe des "nachtmagazins". Seit 1997 übernahm er ...

