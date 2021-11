ProSieben-Show : „TV total“ kommt zurück - Pufpaff statt Raab

Ein Fernsehklassiker der Nullerjahre ist wieder da. Der neue Hausherr bei „TV total“, Sebastian Pufpaff, zeigt vor der Premiere schon mal Selbstbewusstsein: Er will richten, bewerten und abstrafen.

Unterföhring | „TV total“ kehrt mit neuen Folgen ins deutsche Fernsehen zurück - dann aber ohne Stefan Raab als Moderator. Schon an diesem Mittwoch soll die Comedyshow wieder um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein, wie der Sender am Montag in Unterföhring bei München mitteilte. Neuer Gastgeber wird der Comedian Sebastian Pufpaff („Pufpaffs Happy Hour“) sein. De...

