Liveberichte : Diese Sender zeigen die Trauerfeier von Prinz Philip live im Fernsehen

Am Samstag findet die Trauerfeier für Prinz Philip, Herzog von Edinburgh statt. Diese Fernsehsender berichten live.

London | Am Morgen des 9. April 2021 starb Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor. Acht Tage später soll nun die Trauerfeier für den Ehemann von Queen Elizabeth II. in der St.-George's-Kapelle stattfinden. Live-Übertragung der Trauerfeier für Prinz Philip im TV Für die Beisetzung von Prinz Philip in Großbritannien ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.