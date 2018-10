Heute neue Live-Show "Stefan Raab live!" : Nicht im TV zu sehen: Stefan Raab gibt Bühnencomeback in Köln

"Stefan Raab live!": So heißt die aktuelle Show des ehemaligen "TV total"-Moderators heute Abend in Köln.

von dpa

18. Oktober 2018, 10:21 Uhr

Köln | Moderator Stefan Raab (51, "TV total") feiert am Donnerstag (20 Uhr) in Köln ein kleines Comeback auf der Bühne. Fast drei Jahre nach seinem Rückzug vom Fernsehbildschirm lädt der Entertainer zu einer Live-Show in seiner Heimatstadt. Sie heißt schlicht "Stefan Raab live!" und soll – so die Ankündigung – mit "Musik, Spitzenwitzen und spektakulären Gästen" aufwarten. Um das genaue Programm macht Raab allerdings noch ein kleines Geheimnis.

Öffentlich dementiert wurde, dass der Auftritt live im Fernsehen zu sehen sein könnte. "Die Show ist nur live in der Arena zu sehen", betonten die Organisatoren. Darüber hatte auch unsere Redaktion berichtet.

Weiterlesen: Kein TV-Comeback von Stefan Raab – Liveshow nur in Arena zu sehen

In der Arena sei für 14.000 Menschen Platz, es gebe noch wenige Restkarten. Weitere Shows sind im November und Dezember geplant – ebenfalls in Köln.