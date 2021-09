ARD : „Stadt.Land.Wandel“: Themenwoche zur Zukunft des Wohnens

Wie lässt es sich in Deutschland wohnen? Die ARD nimmt sich im November des Themas an, das derzeit in den Fokus öffentlicher Debatten gerückt ist.

München | Die ARD widmet ihre „Themenwoche“ in diesem Jahr der Zukunft des Wohnens. Unter dem Titel „Stadt.Land.Wandel“ soll es um die Frage nach gleichwertigen Lebensbedingungen in strukturstarken - und -schwachen Regionen gehen. „Unterschiedliche Lebensbedingungen in Dörfern, Städten und Regionen sind in den Fokus der öffentlichen Debatte gerückt“, sagte d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.