Musik : Spanien: Kirchenzoff um heißes Video in Kathedrale

Teils eng an eng und mit kreisenden Hüftbewegungen: Der spanische Rapper C. Tangana und die argentinische Sängerin Nathy Peluso sorgen für Begeisterung - und großen Unmut.

Toledo | Ein in der Kathedrale von Toledo gedrehtes heißes Musikvideo von zwei Latino-Popstars erregt in Spanien die Gemüter. Und sorgt sogar für einen „Krieg“ innerhalb der katholischen Kirche, wie die Zeitung „El Mundo“ schreibt. Leser des renommierten Blatts sprachen am Wochenende in den Onlinekommentaren von einer „Schande“ und einer „Provokation“. Kirc...

