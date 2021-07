Komiker : „Simpsons“-Stimme Jackie Mason mit 93 gestorben

In der Hit-Serie „Die Simpsons“ vertonte er mehr als 20 Jahre die Figur von Rabbi Hyman Krustofski, den Vater von Krusty der Clown. Nun ist Jackie Mason mit 93 Jahren gestorben.

New York | Der amerikanische Komiker Jackie Mason, der auch als Stimmgeber in den USA für die Zeichentrickserie „Die Simpsons“ bekannt war, ist tot. Nach Angaben des Anwalts Raoul Felder, ein langjähriger Freund des Comedian, starb Mason am Samstag in einem New Yorker Krankenhaus, wie die „New York Times“ und andere US-Medien übereinstimmend berichteten. Er w...

