Hamburger Jung aus Österreich : Show-Star Freddy Quinn wird 90 - Junge mit Seemanns-Image

Mit Sehnsuchtsliedern wie „Junge, komm bald wieder“ war Freddy Quinn einer der größten Unterhaltungsstars im Nachkriegs-Westdeutschland. Als Persönlichkeit blieb er immer geheimnisvoll.

Hamburg | Es geschah Anfang der 50-er Jahre in einer Hamburger Hafenkneipe. Dort, in der „Washington Bar“ auf St. Pauli, saß ein junger Mann am Tresen, sang zur Gitarre Hillbilly Songs und internationale Folklore. Neben Seeleuten und Damen des horizontalen Gewerbes war auch ein Reporter anwesend - Jürgen Roland, eine spätere Legende des Norddeutschen Rundfun...

