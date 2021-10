Leute : Schauspieler Heinz Lieven gestorben

Wie seine Agentur mitteilt, ist Heinz Lieven mit 93 Jahren gestorben. Der Schauspieler stand unter anderem mit Oscar-Preisträger Sean Penn vor der Kamera.

Hamburg/Berlin | Der Schauspieler Heinz Lieven ist tot. Er sei im Alter von 93 Jahren in Hamburg gestorben, teilte seine Agentur in der Nacht zu Montag mit. Der gebürtige Hamburger stand während seiner jahrzehntelangen Karriere auch für internationale Produktionen vor der Kamera. An der Seite von Oscar-Preisträger Sean Penn war er 2011 in „Cheyenne - This Must Be T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.