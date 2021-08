Pop : Sarah Connor singt für Menschen mit Depressionen

Die Sängerin und Songschreiberin widmet sich immer wieder auch ernsten Themen. Mit ihrem Song „Stark“ will sie depressiven Menschen Trost spenden und Hoffnung machen.

Berlin | Sarah Connor (41) will mit einem Song über Depressionen Erkrankten und deren Angehörigen Hoffnung machen. „Ich habe mein ganzes Leben schon mit Depressionen zu tun. In jeglichen Beziehungen und Formen“, schrieb die Sängerin am Donnerstag auf Facebook. „Meine Fans und Menschen, die sich mit meinen Texten etwas näher beschäftigen, wissen das von mir....

