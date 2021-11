Offizielle Deutsche Charts : Rekordstart für Abba - mehr als 200.000 Alben verkauft

Was für ein Comeback: Die Schweden dominieren die Charts in Deutschland mit großem Abstand und verweisen alle anderen Mitbewerber auf die Plätze.

Baden-Baden | Die schwedische Pop-Band Abba hat bei ihrem Album-Comeback in Deutschland einen Rekordstart hingelegt. Die Platte „Voyage“ habe sich mehr als 200.000 Mal verkauft und liege nach nur einer Woche bereits an der Spitze der Jahrescharts, berichtete GfK Entertainment am Freitag. Das Album habe sich besser verkauft als die restlichen Top 100 zusammengere...

