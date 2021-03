30 Single-Frauen : Ralf Schmitz verlässt beliebte RTL-Dating-Show – wer sein Nachfolger wird

Bei der RTL-Dating-Show "Take Me Out" können sich 30 Single-Frauen für einen männlichen Kandidaten entscheiden.

Köln | Am Samstagabend leitete Comedian Ralf Schmitz zum letzten Mal die RTL-Dating-Show "Take Me Out". Es war gleichzeitig der Abschluss der Frühjahrsstaffel. Das beliebte Format bekommt einen neuen Moderator. Related content Ab der kommenden Staffel steht Jan Köppen auf der "Take Me Out"-Bühne. Das teilte RTL am Sonntag mit. "Ich freue mich sehr au...

