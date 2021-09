Ex-DFB-Präsident : Promi-Geburtstag vom 19. September: Reinhard Grindel wird 60

Sein Rücktritt beim DFB liegt über zwei Jahre zurück. Die Art und Weise schmerzt Reinhard Grindel noch heute. Er sieht Parallelen zu anderen Krisen im Verband. Heute wird er 60.

Frankfurt am Main | Der Blick zurück schmerzt Reinhard Grindel. Der frühere DFB-Präsident sitzt in einem Café unweit des Brandenburger Tors. Als er über seinen unfreiwilligen Abschied vom Deutschen Fußball-Bund vor mehr als zwei Jahren spricht, wird die Stimme schwerer. „Ich habe im DFB bedrückendere Erfahrungen gemacht als in der Politik“, sagt der einstige CDU-Bunde...

