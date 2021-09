Kinderfernsehen : „Pittiplatsch“ wird 60: Neue Folgen für 2022

Im kommenden Jahr steht ein runder Geburtstag an - und der soll gebührend gefeiert werden. Dir Vorbereitungen laufen jetzt schon.

Berlin/Wedel | Die Kinderfernseh-Ikone Pittiplatsch („Ach du meine Nase!“) wird 60 - und zwar Mitte Juni 2022. Am 17. Juni 1962 war der freche Kobold erstmals beim „Sandmännchen“ im Deutschen Fernsehfunk der DDR zu sehen. Fürs Jubiläum werden bis Mitte September in den Woodland-Studios in Wedel bei Hamburg neue Episoden gedreht, wie der heute verantwortliche Rund...

