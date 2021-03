Nach Demenz-Erkrankung : Pate des britischen Jazz: Chris Barber ist tot

Bis ins hohe Alter stand er noch auf der Bühne: Jetzt ist der Posaunist Chris Barber gestorben.

London | Der legendäre Jazzmusiker Chris Barber ist tot. Der Posaunist, der mit „Ice Cream“ einen bis heute populären Welthit hatte, sei im Alter von 90 Jahren nach einer Demenz-Erkrankung gestorben, teilte sein Label Last Music Co. am Mittwoch mit. Mehr Nachrufe Diese Prominenten sind 2021 gestorben Blues- und Rock-Explosion Barber war einer ...

