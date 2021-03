Am Muttertag : „Papa vermisst dich“ – Prinz Williams Kinder schreiben Karte an Diana

Charlotte, George und Louis schrieben zum Muttertag Karten an ihre verstorbene Oma Diana.

London | Am Sonntag wurde in Großbritannien der Muttertag gefeiert. Zu diesen Anlass ließen Prinz William und Kate Middleton die Öffentlichkeit an einer Familientradition teilhaben: Jedes Jahr zum Muttertag schreiben ihre Kinder George, Charlotte und Louis eine Karte an Williams verstorbene Mutter Diana. Auf dem Instagram-Account des Kensington-Palastes zeigen...

