Rammstein-Frontmann : Ovationen nach Lindemann-Auftritt in Moskau

Der Sänger war ohne seine Band zu Gast in Russland. Er trat bei einem Militärfestival in Moskau auf - und wurde vom Publikum groß gefeiert.

Moskva | In weißem Smoking und schwarzem Hemd mit weißer Fliege vor dem Kreml in Moskau: Der Rammstein-Sänger Till Lindemann (58) ist in der russischen Hauptstadt bei dem Militär-Festival „Spasskaja Baschnja“ auf dem Roten Platz aufgetreten. Der in dem Riesenreich beliebte Sänger trug am Samstagabend seine Version des russischen Heldenliedes „Geliebte Stadt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.