Im Alter von 54 Jahren : Berühmter „The Wire“-Schauspieler Michael K. Williams ist tot

Michael K. Williams spielte Omar Little in der Erfolgsserie "The Wire". Der Schauspieler wurde tot in einer New Yorker Wohnung gefunden. Er starb mutmaßlich an einer Überdosis Heroin.

New York | US-Schauspieler Michael K. Williams, der für seine Rolle als Omar in der Serie "The Wire" bekannt wurde, ist gestorben. Die Polizei fand den 54-Jährigen am Montag tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Laut eines Berichts von ...

