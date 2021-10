Maske der Normalität : Oberschurke mit Unschuldsmiene: Christoph Waltz wird 65

Es war ein langer Weg von deutschen TV-Rollen bis zum Bond-Bösewicht. Quentin Tarantino ermöglichte den Durchbruch. Am überzeugendsten wirkt Waltz jedoch abseits von Hollywood-Klischees.

Wien/Los Angeles | Man kann als Film-Schurke unheimlich grinsen wie Jack Nicholson in „Batman“ oder einen gefährlichen Blick aufsetzen wie Anthony Hopkins in „Das Schweigen der Lämmer“. Bei Christoph Waltz hingegen lauert der Abgrund hinter der Maske der Normalität. Mit diesem Zugang hat es der in Wien geborene Schauspieler in den Olymp der Film-Bösewichte geschafft:...

