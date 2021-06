Konzertverbot auf der Kippe : Darf Xavier Naidoo doch in norddeutscher Stadt auftreten?

Naidoo tauchte in der Vergangenheit immer wieder im Zusammenhang mit sogenannten Verschwörungsmythen auf – er machte auch umstrittene Äußerungen zur Corona-Pandemie.

Rostock | Nun also doch? Der wegen umstrittener Äußerungen in die Kritik geratene Mannheimer Sänger Xavier Naidoo könnte trotz eines Beschlusses der Bürgerschaft in der Rostocker Stadthalle auftreten. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) legte Widerspruch gegen die Entscheidung der Stadtvertreter ein. Der Beschluss auf Antrag der Fraktionen SPD, Link...

