Hollywood : Nicolas Cage über seine neue Thriller-Komödie

In „The Unbearable Weight Of Massive Talent“ spielt Nicolas Cage eine fiktionalisierte Version seiner selbst. Sich in dieser Rolle zu sehen, hält der Schauspieler für einen „zu abgefahrenen Trip“.

Los Angeles | Der Hollywoodstar Nicolas Cage wirbt auf ungewöhnliche Weise für seinen neuen Film „The Unbearable Weight Of Massive Talent“. „Ich werde mir diesen Film niemals anschauen“, sagte der 57-Jährige dem Branchenmagazin „Collider“. In dem Film spielt Cage für den Regisseur Tom Gormican eine fiktionalisierte Version von sich selbst, einen Schauspieler in ...

