Auszeichnung : Nico Hofmann erhält Carl-Laemmle-Produzentenpreis

Er gehört zu den bedeutendsten Film- und Fernsehproduzenten in Deutschland. Maria Furtwängler würdigt sein Ringen um Qualität. Jetzt wurde Nico Hofmann geehrt.

Laupheim | Der Filmproduzent Nico Hofmann hat am Freitag in Schloss Laupheim den Carl-Laemmle-Produzentenpreis 2020 verliehen bekommen. Schauspielerin Maria Furtwängler würdigte Hofmann in ihrer Laudatio für sein konsequentes Ringen um Qualität und seinen „unglaublichen Instinkt für Themen“. Der Jury-Vorsitzende Dieter Kosslick betonte bei der Verleihung im K...

