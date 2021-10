Pop : Neue Single „Easy On Me“: Adele fühlt sich „sehr bereit“

Nach langer Pause meldet sich die britische Sängerin zurück. Ihre Fans freuen sich. Sie selbst sagt, dass es ihr gut gehe.

London | Superstar Adele (33) hat sich sehr zufrieden mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single „Easy On Me“ gezeigt. „Ich fühle mich gut, ich fühle mich sehr bereit“, sagte die Sängerin am Freitag dem Sender BBC Radio 2. In der Nacht hatte die Britin ihr erstes neues Lied seit rund sechs Jahren veröffentlicht. Sie habe gehofft, dass der Song bereits im v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.