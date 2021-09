Einschaltquoten : Nationalelf vor Sonntagskrimi

Wenn Fußball im Fernsehen übertragen wird, haben es all anderen Angebote schwer. So lief es auch am Sonntagabend, als RTL das Länderspiel Deutschland-Armenien zeigte.

Berlin | Zur besten Sendezeit hat am Sonntag mal nicht der ARD-Krimi das Rennen gemacht, sondern RTL mit seiner Fußball-Übertragung. Das Tor-Festival beim Länderspiel Deutschland-Armenien (6:0) verfolgten schon in der ersten Halbzeit im Schnitt 6,97 Millionen Menschen (23,1 Prozent ab 20.45 Uhr). Die zweite Hälfte des WM-Qualifikationsspiels sahen dann soga...

