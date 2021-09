TV-Tipp : Natalia Wörner wieder „Diplomatin“ im Ersten

Ein kleines Mädchen steht verlassen am Flughafen, sein Vater ist soeben entführt worden. So beginnt der sechste TV-Fall um die deutsche Botschafterin Karla Lorenz (Natalia Wörner).

Berlin | Es ist seit 2016 der sechste Film der ARD-Reihe „Die Diplomatin“, in der Natalia Wörner - im wahren Leben die Frau an der Seite von Außenminister Heiko Maas - als Diplomatin Karla Lorenz zu sehen ist, die beim Auswärtigen Amt arbeitet. Der Krimi „Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg“ kommt an diesem Samstag (18.9., 20.15 Uhr, Das Erste). Es ist ...

