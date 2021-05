ZDF-Nachrichtenmoderatorin : Nahender „heute“-Abschied: So erlebte Petra Gerster das Altern im Fernsehen

Eines der bekanntesten Fernsehgesichter geht im Mai in Rente. Petra Gerster blickt zurück.

Mainz | Seit fast 23 Jahren moderiert Petra Gerster im Wochenwechsel die "heute"-Nachrichten. Im Schnitt schalten dafür täglich vier Millionen Zuschauer das ZDF um 19 Uhr ein. Eigentlich wollte Gerster schon im vergangenen Jahr in den Ruhestand gehen. Doch in der Corona-Krise wollte der Sender vertraute Gesichter zeigen. So verlässt die 66-Jährige nun am Mitt...

