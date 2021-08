Hollywood : Morgan Freeman lässt sich auf Thriller-Rolle ein

Morgan Freeman gehört zu den ganz Großen in Hollywood. Jetzt spielt der 84-jährige Oscar-Preisträger einen Professor und Anthropologen, der an der Seite eines Detektivs einem Serienkiller nachjagt.

Los Angeles | Oscar-Preisträger Morgan Freeman („Million Dollar Baby“) lässt sich mit 84 Jahren auf einen Action-Thriller ein. Hollywoods Altstar soll in dem Film „Muti“ an der Seite von US-Schauspieler Cole Hauser (46, „Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr“) eine Hauptrolle übernehmen, wie das Branchenblatt „Deadline.com“ berichtete. Als Autor und Regisseur ...

