Promis : „Mörtel“ Lugner wieder verlobt - sie ist 50 Jahre jünger

Der Winer Opernball wäre ohne ihn kaum denkbar: Jetzt denkt Society-Faktotum Richard Lugner mit fast 90 Jahren erneut ans Heiraten.

Wien | Österreichs Gesellschaftslöwe Richard „Mörtel“ Lugner hat sich verlobt. Der 89-Jährige steckte bei seiner Geburtstagsfeier in Wien der - laut Medienberichten - 39 Jahre alten Simone einen Ring an den Finger. Sie sagte „Ja“. „Der Amor hat micht so gepackt, ich weiß nicht, was man dazu sagt“, so der Jubilar, der durch seine Auftritte mit Prominenten ...

