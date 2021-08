Model : Mehr als nur Laufsteg - Stefanie Giesinger wird 25

Von vielen Castingshow-Siegerinnen hört man später nicht mehr viel: Ganz anders Stefanie Giesinger. Jetzt feiert das Model Geburtstag.

Berlin | 17 Jahre jung war Stefanie Giesinger, als sie 2014 in Heidi Klums Castingshow „Germany's next Topmodel“ siegte. Lange her, das Mädchen aus Kaiserslautern hat sich längst zu einem international gefragten Model gemausert. Heute wird Stefanie Giesinger 25. Mit fast vier Millionen Followern auf Instagram ist sie auch eine bedeutende Influencerin: „Ich ...

